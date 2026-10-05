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На авианосце "Шарль де Голль" произошел пожар

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - На французском авианосце "Шарль де Голль", находящемся на военно-морской базе в Тулоне на обслуживании, в понедельник произошел пожар, пишет газета Le Figaro.

"Экипаж корабля немедленно приступил к тушению возгорания", - цитирует издание сообщение морской префектуры Средиземноморской зоны.

На помощь прибыли пожарные расчеты тулонской базы. Пожар был локализован и затем окончательно потушен примерно за час с четвертью.

Возгорание возникло в техническом помещении, расположенном рядом с авиационным ангаром. Пока корабль находится у причала для техобслуживания в порту приписки с конца августа до начала декабря, авиатехника в ангаре отсутствует.

"Предполагаемой причиной возгорания стали работы по резке металла газовой горелкой, - отметили в морской префектуре. - Аварийные бригады продолжают работу на месте происшествия при поддержке батальона морских пожарных из Марселя".

В префектуре также уточнили, что "пострадавших нет, воздействие на ядерные установки корабля не зафиксировано", ведется расследование.

Le Figaro напоминает, что до лета нынешнего года авианосец "Шарль де Голль" находился в восточной части Средиземного моря "для противодействия угрозе расширения конфликта" на Ближнем Востоке.

Франция Шарль де Голль
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