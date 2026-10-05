ЕС обеспокоен риском масштабного регионального конфликта на Африканском Роге

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Европейский союз обеспокоен продолжающейся эскалацией насилия в Эфиопии и ростом региональной напряженности, особенно в отношениях между Эфиопией и Эритреей, заявила от имени ЕС глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Это создает риск возникновения более масштабного регионального конфликта, чреватого тяжелыми последствиями для мира и стабильности на всем Африканском Роге. ЕС призывает к немедленной деэскалации по всем направлениям и настоятельно рекомендует сторонам воздерживаться от действий или риторики, способных усилить напряженность", - говорится в опубликованном в понедельник вечером заявлении Каллас.

В документе также содержится призыв к сторонам соглашения о постоянном прекращении боевых действий вновь подтвердить свою приверженность его полному выполнению в рамках Африканского союза.

"Соблюдение норм международного гуманитарного права является обязательным условием. Необходимо обеспечивать постоянную защиту гражданского населения и гарантировать беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной помощи. ЕС твердо подтверждает необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств", - подчеркнула высокий представитель Евросоюза по иностранным делам.

В ЕС также указали на необходимость того, чтобы внешние игроки воздерживались от вмешательства, использовали свое влияние для предотвращения дальнейшей эскалации, а также содействовали поиску политических решений и дипломатического урегулирования.

"ЕС по-прежнему привержен обеспечению региональной стабильности, мирного сотрудничества и экономической интеграции на Африканском Роге", - сказано в заявлении Каллас.