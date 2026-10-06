Число перехваченных ВМС США торговых судов после возобновления блокады Ирана достигло 130

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили уже 130 связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в иранские порты или выходили из них, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 5 октября силы Центрального командования перенаправили 130 коммерческих судов в ходе прочного обеспечения соблюдения действующей военно-морской блокады Ирана со стороны США", - говорится в сообщении.

"Вооруженные силы США уделяют этой задаче первостепенное внимание. Мы будем действовать решительно и незамедлительно в отношении любых судов, пытающихся прорвать блокаду", - заявил командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер, добавив, что американские "силы отличаются высоким уровнем подготовки, профессионализмом и мощным боевым потенциалом".

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. Тогда силы CENTCOM перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.