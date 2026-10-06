США провели летное испытание гиперзвуковой ракеты HACM

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты провели первое успешное летное испытание разрабатываемой гиперзвуковой ракеты HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile), сообщило издание The War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС.

"ВВС США совместно с Австралией провели летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты HACM в рамках нашей непрерывной работы по совершенствованию возможностей нанесения ударов на большие расстояния", - сообщил изданию представитель ВВС. "Королевские ВВС Австралии выполнили сброс испытательного образца ракеты HACM над специально отведенным австралийским полигоном, собрав важные данные для реализации целей программы", - добавил он.

При этом собеседник издания не назвал полигон, где был произведен "сброс", и не уточнил дату проведения испытаний. Он также не сообщил, какой именно самолет использовался для запуска ракеты. По данным издания, летное испытание, которое состоялось после неоднократных переносов, было проведено на полигоне Woomera Test Range в Австралии.

Точные технические данные ракеты HACM строго засекречены. По открытым источникам, она является двухступенчатой, включает разгонную ступень с твердотопливным двигателем, которая после отработки сбрасывается, и боевую ступень, являющуюся самостоятельным летательным аппаратом с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Планирующий блок может маневрировать по высоте, что затрудняет его обнаружение системами ПРО. Проектная дальность HACM составляет 500 км, скорость - около 7 Маха.

Разрабатываемая по программе HACM гиперзвуковая ракета имеет небольшие размеры, благодаря чему может использоваться не только стратегическими бомбардировщиками, но и многоцелевыми истребителями типа F-15E Strike Eagle, который является основной платформой-носителем для данной ракеты, и истребителем F/A-18F Super Hornet.

Как отмечает издание, реализация программы HACM неоднократно задерживалась. Первоначально планировалось начать летные испытания в 2024 году, однако сроки были перенесены сначала на 2025-й, а затем на 2026 год. По последним данным, цель ВВС США - начать как минимум мелкосерийное производство ракет HACM до конца 2027 года.