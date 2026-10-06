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Египет обосновал право на воды Нила историей и законом

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во вторник заявил, что его страна имеет историческое и законное право на контроль над частью водных ресурсов Нила.

"Право Египта на долю в водах Нила закреплено историей и законом. Его нельзя ограничить", - приводит его слова издание The National.

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Президент добавил, что Египет не оставит без ответа "действия, посягающие на безопасность в водах Нила, и продолжит защищать права, гарантированные стране международным законом, всеми возможными способами".

The National отмечает, что Египет контролирует около 55,5 млрд кубометров вод Нила в соответствии с соглашением, подписанным с Суданом в 1959 году. Документ предусматривает распределение водных ресурсов бассейна между этими двумя странами. При этом Эфиопия – одна из стран, через территорию которых протекает река – отвергла положения документа и признала его недействительным.

По данным издания, Эфиопия в 2025 году построила ГЭС на Голубом Ниле – правом притоке реки, на который приходится более 80% воды, поступающей в Египет – и отказалась допустить Каир и Хартум к управлению станцией. В Египте выражали недовольство решением эфиопских властей, а также их планами построить еще три ГЭС на Голубом Ниле.

В понедельник МИД Эфиопии обнародовал заявление, согласно которому дискуссии о доступе к ресурсам Нила должны идти с учетом географических реалий и признания факта, что правый приток реки берет начало на эфиопской территории.

Египет Эфиопия Судан Абдель Фаттах ас-Сиси Нил
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