Лидеры четырех стран Африки заявили о недопустимости злоупотребления ресурсами Нила

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, главнокомандующий ВС Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, президент Эритреи Исайяс Афеворки и президент Сомали Хасан Шейх Махмуд собрались на переговоры в Эль-Аламейне, по ее итогам приняли совместное заявление, в том числе по проблеме использования вод реки Нил, сообщает The National.

"Участники встречи полностью отвергли односторонние действия, которые наносят вред использованию воды странами – Египтом и Суданом, лежащими ниже по течению реки", - приводит издание выдержки из заявления.

По данным газеты, в документе не содержится упоминаний Эфиопии. Но издание напоминает, что Египет, Судан, а также находящаяся выше по течению Эфиопия годами вели переговоры об использовании вод Нила, но не достигли соглашения. Так, Египет получает 80% воды из Нила. Каир и Хартум настаивали на том, чтобы их допустили к управлению открытой в 2025 году в Эфиопии ГЭС "Великое эфиопское возрождение" на Голубом Ниле. Эфиопские власти такую возможность отвергли. Вместе с тем египетские власти, опасаясь возможных перебоев с водой, выражали недовольство и планами Эфиопии построить еще три ГЭС на Голубом Ниле.

В свою очередь The National отмечает, что Египет имеет военное присутствие в Джибути, Сомали – в рамках миротворческого контингента Африканского союза, и в Эритрее, которое использует как рычаг давления на Эфиопию в спорах по поводу использования водных ресурсов.

Кроме того, на воскресной встрече лидеры Египта, Судана, Эритреи и Сомали заявили, что будут поддерживать суданскую территориальную целостность и отвергают поддержку "наемников" со стороны зарубежных сил. При этом Каир оказывает поддержку суданским вооруженным силам во главе с аль-Бурханом, а суданские военные обвиняли Эфиопию в поддержке их противников в вооруженным конфликте в стране – Силы быстрого реагирования.

Кроме этого, лидеры заявили о недопустимости признания или поддержки Сомалиленда – региона Сомали, провозгласившего независимость в 1991 году и признанного лишь Израилем в 2025 году. Самопровозглашенное государство при этом поддерживает неформальные отношения с рядом государств, включая Эфиопию.

В заявлении также указано, что навигацию и управление судоходством в Красном море могут осуществлять лишь прибрежные государства. При этом в Эритрее, по данным западных СМИ, ранее выражали опасения, что Эфиопия, не имеющая выхода к морю, может осуществить вторжение для обеспечения доступа к морским путям. The National добавляет, что Египет ведет кампанию с целью помешать Эфиопии развернуть пункты постоянного базирования на Красном море, включая Сомалиленд.

Тем самым, поясняет издание, встреча руководителей Египта, Судана, Эритреи и Сомали может свидетельствовать о создании неформального "альянса четырех стран", способного изменить ситуацию в районе Красного моря и полуострова Сомали.

Вместе с тем Аддис-Абеба обвиняла Египет, Эритрею и Судан в поддержке альянса оппозиционных вооруженных групп во главе с Народным фронтом освобождения Тыграя, бои с которым возобновились 23 сентября.