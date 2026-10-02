Египет и Эфиопия высылают высокопоставленных дипломатов друг у друга

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Египет и Эфиопия объявили персонами нон грата высокопоставленных дипломатов друг у друга, сообщает в пятницу The National.

По данным издания, накануне эфиопский МИД потребовал от руководящего сотрудника египетской дипмиссии Ахмеда Мохарама Ахмеда Сулеймана в течение 48 часов покинуть Эфиопию. Причин для такого шага официально не указали. В ответ Египет отдал распоряжение, чтобы советник посольства Эфиопии в Каире тоже за два дня выехал из страны.

Ранее власти Эритреи приняли решение разорвать все дипломатические отношения с Эфиопией. Этот шаг Асмэры последовал после того, как ранее Аддис-Абеба распорядилась закрыть свое посольство в Эритрее и объявила 10 эритрейских дипломатов персонами нон грата.

The National напоминает, что Аддис-Абеба обвиняла Египет, Эритрею и Судан в поддержке недавно созданного альянса оппозиционных вооруженных групп во главе с Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ). Власти этих стран обвинения опровергали. Между тем, на севере Эфиопии на прошлой неделе возобновились бои между федеральными войсками и НФОТ.

Кроме того, напоминает издание, Египет и Эфиопия уже долгое время ведут споры в отношении использовании водных ресурсов Нила. Так, в Каире утверждали, что открытая в 2025 году в Эфиопии ГЭС "Великое эфиопское возрождение" на Голубом Ниле может сократить сток вод в Египет. Примерно 90% пресной воды Египет получает из Нила, и любые изменения речного режима представляют для страны стратегический риск. Египетские власти выражали недовольство и планами Эфиопии построить еще три ГЭС на Голубом Ниле. Беспокойство в связи с гидроэнергетическими проектами Эфиопии выражал и Судан.