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Наработок по встрече Путина с Трампом на полях саммита АТЭС пока нет

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Никаких наработок относительно двусторонней встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае пока нет, но Путин будет рад такой встрече, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока нет никаких наработок относительно двусторонней встречи с Трампом. Посмотрим, будет ли она, но она вполне может состояться. Я убежден, что президент (Путин - ИФ) будет рад встретиться с президентом Трампом", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Представитель Кремля подчеркнул, что встреча президентов РФ и США "была бы необходима не только для наших двух стран, но и для всего мира".

Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп США АТЭС
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