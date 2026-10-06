ВВС Омана сообщили об эвакуации экипажа атакованного в Ормузском проливе танкера

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Королевские военно-воздушные силы Омана во вторник эвакуировали десять членов экипажа с торгового судна On Peace под панамским флагом после того, как на борту произошел пожар в результате удара у берегов Омана в Ормузском проливе, сообщило EFE со ссылкой на ВВС султаната.

"ВВС Омана провели эвакуацию экипажа после того, как торговое судно On Peace под панамским флагом подверглось атаке в девяти морских милях к северо-востоку от города Лимах, в результате чего на борту произошел пожар", - говорится в пресс-релизе оманских ВВС.

Город Лимах расположен на севере Омана на побережье Ормузского пролива. Ранее во вторник Управление морских торговых перевозок Великобритании сообщило об атаке "неизвестным снарядом" на нефтяной танкер, который проходил по этому важному энергетическому маршруту.

В ВВС Омана отметили, что эвакуированные члены экипажа доставлены вертолетом в больницу и получили необходимую медицинскую помощь. Информация об их состоянии не разглашается.