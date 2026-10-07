В CENTCOM опровергли сообщения о крушении вертолета ВМС США в Красном море

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявило, что иранские государственные СМИ распространяют ложные данные о том, что вертолет MH-60R американских ВМС потерпел крушение в Красном море после объявления о чрезвычайной ситуации на борту минувшей ночью.

"Сообщения о падении вертолета ВМС США в Красном море не соответствуют действительности. Все военные летательные аппараты и личный состав вооруженных сил США на Ближнем Востоке находятся в безопасности; потерь или происшествий не зафиксировано", - указали в командовании.