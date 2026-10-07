Спецслужбы стран СНГ и ШОС обменяются опытом на Контртеррористическом форуме в Минске

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Четвертый Контртеррористический форум, в рамках которого структуры СНГ и ШОС обменяются опытом борьбы с терроризмом и экстремизмом, начинает свою работу в Минске в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-бюро Антитеррористического центра (АТЦ) Содружества.

Представители антитеррористических структур обменяются национальным опытом противодействия терроризму и экстремизму и организации международного контртеррористического сотрудничества, обсудят выработку совместных мер по реагированию на существующие и возникающие вызовы и угрозы, включая противодействие сращиванию транснациональной и трансграничной преступности.

Также в ходе форума будет обсуждаться развитие взаимодействия госорганов с транснациональными компаниями, оказывающими услуги в области информационных технологий, по выявлению, ограничению и блокированию террористического и экстремистского контента в интернете, мониторинг информационной активности террористических и экстремистских организаций и применение технологий ИИ.

В рамках форума пройдут конференция СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС и совместные учения "Евразия-Антитеррор - 2026", в которых примут участие компетентные органы СНГ и ШОС.