Трамп заявил, что конфликт с Ираном скоро закончится

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном будет закончен в скором времени, осталось решить, как это произойдет.

"Мы должны закончить. И вопрос только в том, каким способом: хорошим или не очень. Очень скоро вы узнаете", - сказал Трамп в ходе выступления на мероприятии в штате Мэриленд.

Он также отметил, что самая большая проблема для него заключается в том, что "никто не знает, кто управляет Ираном".