Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Аляске

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Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован на полуострове Аляска в США, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 21:34 по Москве во вторник землетрясения находился в 322 км юго-западнее Анкориджа.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду в 5,5. Очаг, по данным американских сейсмологов, находился на глубине 87,6 км.