Поиск

США месяцами предупреждали Саудовскую Аравию об угрозе хуситов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Американцы долго предупреждали Эр-Рияд об угрозе со стороны контролирующего часть территории Йемена движения "Ансар Аллах" (хуситы), пишет The New York Times.

"На протяжении месяцев американские военные и разведывательные службы предупреждали Саудовскую Аравию о возобновившейся угрозе со стороны хуситов, призывая саудовских чиновников объединить разрозненные силы (международно признанного - ИФ) йеменского правительства", - сообщили изданию два американских источника.

При этом, по данным газеты, американские чиновники предложили помощь с планированием и разведданными, в том числе касаемо передвижений сил хуситов, однако подчеркнули, что это помощь будет ограниченной и не будет включать авиаудары.

4 октября признанное на международном уровне правительство Йемена начало контрнаступательную операцию против хуситов, которые осенью заняли йеменское побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Впоследствии представители йеменских властей заявляли, что их войска взяли под контроль ряд ключевых районов возле пролива, включая город Дубаб и его аэропорт, а также значительную часть прибрежной полосы в провинции Таиз. В ответ хуситы заявляли, что отбили атаки проправительственных отрядов и вернули часть потерянной территории.

Саудовская Аравия оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена, нанося авиационные удары по позициям хуситов в попытках вернуть утраченные территории. Йемен имеет для королевства огромное стратегическое значение, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти.

В операции "Рассвет Йемена" задействованы более 100 истребителей арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США готовят официальный запрос в РФ с просьбой предоставить данные об иркутской инфекции

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Аляске

 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Аляске

Британская полиция арестовала еще одного подозреваемого в подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд

 Британская полиция арестовала еще одного подозреваемого в подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд

Трамп заявил, что в скором времени планирует провести разговор с Путиным

 Трамп заявил, что в скором времени планирует провести разговор с Путиным

В Брюсселе считают, что Грузия остается кандидатом на вступление в ЕС лишь формально

 В Брюсселе считают, что Грузия остается кандидатом на вступление в ЕС лишь формально

Либерийский танкер подвергся атаке безэкипажными катерами у побережья Черного моря

Что произошло за день: вторник, 6 октября

Проработкой встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС пока никто не занимался

МВД Франции оценило число протестующих школьников и студентов в 250 тысяч

 МВД Франции оценило число протестующих школьников и студентов в 250 тысяч

Фон дер Ляйен настаивает, что к концу 2027 года ЕС сведет к нулю импорт газа из РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12136 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3842 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов