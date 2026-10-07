США месяцами предупреждали Саудовскую Аравию об угрозе хуситов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Американцы долго предупреждали Эр-Рияд об угрозе со стороны контролирующего часть территории Йемена движения "Ансар Аллах" (хуситы), пишет The New York Times.

"На протяжении месяцев американские военные и разведывательные службы предупреждали Саудовскую Аравию о возобновившейся угрозе со стороны хуситов, призывая саудовских чиновников объединить разрозненные силы (международно признанного - ИФ) йеменского правительства", - сообщили изданию два американских источника.

При этом, по данным газеты, американские чиновники предложили помощь с планированием и разведданными, в том числе касаемо передвижений сил хуситов, однако подчеркнули, что это помощь будет ограниченной и не будет включать авиаудары.

4 октября признанное на международном уровне правительство Йемена начало контрнаступательную операцию против хуситов, которые осенью заняли йеменское побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Впоследствии представители йеменских властей заявляли, что их войска взяли под контроль ряд ключевых районов возле пролива, включая город Дубаб и его аэропорт, а также значительную часть прибрежной полосы в провинции Таиз. В ответ хуситы заявляли, что отбили атаки проправительственных отрядов и вернули часть потерянной территории.

Саудовская Аравия оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена, нанося авиационные удары по позициям хуситов в попытках вернуть утраченные территории. Йемен имеет для королевства огромное стратегическое значение, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти.

В операции "Рассвет Йемена" задействованы более 100 истребителей арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.