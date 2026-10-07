Две баллистические ракеты упали в районе международного аэропорта Аден в Йемене

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Две ракеты, выпущенные хуситами, упали в районе международного аэропорта в йеменском городе Аден, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

По его данным, одна из ракет упала недалеко от взлётно-посадочной полосы аэропорта.

Министерство транспорта Йемена сообщило, что рано утром в среду силы хуситов обстреляли международный аэропорт Адена двумя баллистическими ракетами и несколькими беспилотниками, начиненными взрывчаткой.

В министерстве заявили, что одна из ракет упала рядом с ВПП за несколько минут до того, как должен был приземлиться рейс 603 авиакомпании Yemenia из Каира. Власти приняли решение перенаправить самолет в Джидду (Саудовская Аравия).

Отмечается, что пассажиров и сотрудников аэропорта эвакуировали из терминала, а два самолета, находившихся на земле (один принадлежит авиакомпании Yemenia, другой - Aden Airways), были выведены из опасной зоны.

Министерство сообщило, что в результате атаки "жизни гражданских лиц и экипажей воздушных судов оказались под прямой угрозой", назвало это "серьезной эскалацией" и угрозой для гражданской авиации.

По данным пресс-службы департамента безопасности Адена, пострадавших нет.