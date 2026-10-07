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Рынки акций Европы выросли во вторник

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги вторника ростом.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,5% - до 636,63 пункта.

Британский FTSE 100 и французский CAC 40 прибавили по 0,4%, германский DAX и испанский IBEX 35 - по 0,8%, итальянский FTSE MIB - 0,9%.

Улучшению настроений на рынках акций способствовало снижение доходности европейских гособлигаций, а также падение цен на нефть на сообщениях о восстановлении поставок из ближневосточного региона.

Тем временем последние заявления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) подтолкнули трейдеров к пересмотру прогнозов относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики регулятора. Если еще недавно рынок был уверен, что ЕЦБ поднимет ставки как минимум трижды до марта 2027 года, то в данный момент оценивает в 100% вероятность лишь одного повышения.

Глава ЦБ Финляндии Олли Рен отметил во вторник, что энергетический шок из-за ситуации на Ближнем Востоке пока не затронул цены на другие товары и не привел к ускорению роста зарплат в еврозоне, хотя такой сценарий нельзя исключать.

"Подъем долгосрочных процентных ставок замедляет экономический рост, что, в свою очередь, сдерживает влияние более высоких цен на энергоносители на другие товары, а также на уровень зарплат", - сказал Рен.

Статданные, опубликованные 6 октября, показали слабое увеличение розничных продаж в еврозоне в августе относительно предыдущего месяца - на 0,1%. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривал рост на 0,2%. Повышение розничных продаж в годовом выражении составило 0,8% (прогноз - рост на 1%).

Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе упал на 10,6% по сравнению с июлем, тогда как эксперты ожидали снижения на 1%. Показатель ухудшился впервые с апреля и максимально с января.

В число лидеров роста среди компонентов Stoxx Europe 600 вошли поставщик автодеталей Valeo (+5,5%), оператор отелей и ресторанов Whitbread (+5,2%), а также производитель поездов Alstom (+4,8%).

Самые большие потери в сводном индексе понесли онлайн-брокер flatexDEGIRO (-7,1%), оператор маркетплейсов Vend (-7,1%) и автодилер Inchcape (-6,2%).

Капитализация биотехнологической Genmab увеличилась на 4,4% после сообщений о положительных результатах клинических исследований комбинированной терапии Genmab и американской AbbVie.

Котировки швейцарской UBS Group поднялись на 1,4%. Аналитики J.P.Morgan подтвердили рекомендацию "покупать" для бумаг банка, установив ценовой ориентир для них на уровне 50 швейцарских франков.

На торгах в Лондоне заметно нарастили рыночную стоимость ритейлеры и производители одежды Next (на 2,9%), Burberry (на 2,8%) и Marks & Spencer (на 2,6%).

Капитализация BE Semiconductor, занимающейся производством оборудования для упаковки и сборки полупроводников, упала на 5,4% после того как аналитики Bank of America ухудшили рекомендацию для ее акций до "нейтрально" с "покупать" и почти вдвое понизили ценовой ориентир для них, отметив, в частности, неопределенность в связи с планами конкурирующей ASML выйти в сегмент специализации BE Semiconductor.

Среди других представителей полупроводникового сектора стоимость бумаг STMicroelectronics повысилась на 2,2%, Infineon Technologies - на 1,9%, ASML Holding - снизилась на 1,2%.

В заметный минус ушли котировки оборонных подрядчиков Hensoldt (-4,5%), BAE Systems и Saab (-4,1% у обоих), Rheinmetall (-2,8%), Rolls-Royce (-2,7%), Leonardo (-2,2%), Babcock International (-2,1%) и Thales (-1,9%).

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