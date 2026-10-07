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Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды во вторник

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды во вторник
Фото: Chris Hondros/Newsmakers

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы во вторник выросли, при этом значения S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы.

Поддержку рынку оказало снижение доходностей американских гособлигаций (ранее достигавших многолетних максимумов) и цен на нефть. Это ослабило опасения, беспокоившие инвесторов в последние недели, и позволило им переключить свое внимание на приближающийся сезон квартальной отчетности.

Аналитики в среднем прогнозируют, что прибыль компаний из индекса S&P 500 в третьем квартале выросла на 30,6% относительно того же периода прошлого года, по данным LSEG.

"Когда цены на нефть стабилизируются или снижаются, доходность облигаций тоже идет вниз, так как уменьшается беспокойство относительно инфляции, вызванной стоимостью энергоносителей, - заявил старший вице-президент Wealthspire Advisors Оливер Пурше. - Это, в свою очередь, способствует росту рынка акций".

"Похоже, энтузиазм инвесторов в отношении ИИ сохраняется: слабые данные по рынку труда США и перенос ожидаемого повышения ставки Федрезервом с октября (на более поздний срок - ИФ) позволили участникам рынка позитивно оценить текущую стоимость быстрорастущих компаний", - полагает старший рыночный аналитик Trading Point Харалампос Писсурос.

Трейдеры сейчас оценивают всего в 19% вероятность того, что Федеральная резервная система понизит базовую ставку на заседании в этом месяце, согласно инструменту FedWatch. Неделей ранее показатель составлял почти 51%.

Акции Advanced Micro Devices во вторник подорожали на 2,8%. Главный исполнительный директор компании Лиза Су заявила о планах существенно нарастить объемы поставок чипов в 2027 году для удовлетворения стремительно растущего спроса, обусловленного развитием технологий искусственного интеллекта.

Разработчик микрочипов Marvell Technology улучшил прогноз выручки на 2028 финансовый год, который начнется 1 февраля 2027 года, что стало причиной роста котировок его бумаг на 5,8%.

Эти новости способствовали повышению цен акций ряда других представителей полупроводниковой отрасли: Nvidia Corp. и Qualcomm Inc. - на 0,1%, Broadcom - на 3,7%, Texas Instruments - на 0,8%, Analog Devices - на 0,4%.

Google, входящая в холдинг Alphabet Inc., заключила долгосрочное соглашение с Constellation Energy о закупке у последней электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, для снабжения своих ЦОДов. Акции Constellation Energy взлетели в цене на 12,3%, Alphabet - прибавили 0,4%.

Котировки бумаг поставщика услуг инфузионной терапии Option Care Health подскочили на 32,7% (до $31) на новости о том, что его покупают дистрибьютор фармацевтической продукции McKesson Corp. и инвестфонд CD&R за $5,8 млрд (по $32,05 за акцию).

Стоимость ритейлеров Walmart Inc., Home Depot Inc. и Amazon.com Inc. увеличилась на 2%, Procter & Gamble Co. - на 1,7%, Microsoft Corp. - на 0,8%, нефтепроизводителей Chevron Corp. и ExxonMobil - на 0,5% и 0,3% соответственно, Tesla - на 0,5%, Apple Inc. - на 0,2%.

Между тем цена акций Moderna Inc. снизилась на 7,8%, Seagate Technology - на 9,2%, Western Digital - на 6,9%, Salesforce Inc. - на 2,1%, Boeing Co. - на 1,5%, International Business Machines - на 0,1%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник вырос на 253,38 пункта (на 0,5%) и составил 51521,28 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 44,98 пункта (на 0,6%) - до 7818,93 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день поднялся на 122,48 пункта (на 0,45%) и завершил сессию на отметке 27599,79 пункта.

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