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Силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили две баллистические ракеты, запущенные хуситами

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Саудовские силы ПВО перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные йеменскими хуситами в направлении центральных районов королевства, сообщил представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по борьбе против хуситов генерал-майор Турки аль-Малики в соцсети Х.

Он указал, что перехват был осуществлен к северу от столицы Саудовской Аравии Эр-Риада.

Аль-Малики также заявил, что силы коалиция отслеживает с помощью своих разведывательных систем район размещения пусковой установки ракет в районе занимаемой хуситами столицы Йемена Саны и готовится ее уничтожить.

Ранее министерство транспорта Йемена сообщило, что рано утром в среду силы хуситов обстреляли международный аэропорт Адена двумя баллистическими ракетами и несколькими беспилотниками, начиненными взрывчаткой.

В ведомстве заявили, что одна из ракет упала рядом с ВПП за несколько минут до того, как должен был приземлиться рейс авиакомпании Yemenia из Каира. Власти приняли решение перенаправить самолет в Джидду в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия
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