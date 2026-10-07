Военные РФ заявили о массированном ударе по целям в Киеве и нескольким областям Украины

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, морского, воздушного базирования и БПЛА по военным предприятиям Украины.

Как заявили в ведомстве, поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в интересах компании Fire Point для производства и хранения крылатых ракет "Фламинго" и беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

По данным Минобороны РФ, объекты поражены в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

В ночь на среду нанесен удар по объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, а также украинским морским судам, заявили в Минобороны РФ в среду.

По данным ведомства, все пораженные объекты были задействованы в интересах вооруженных сил Украины.