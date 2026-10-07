Поиск

Военные РФ заявили о массированном ударе по целям в Киеве и нескольким областям Украины

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, морского, воздушного базирования и БПЛА по военным предприятиям Украины.

Как заявили в ведомстве, поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в интересах компании Fire Point для производства и хранения крылатых ракет "Фламинго" и беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

По данным Минобороны РФ, объекты поражены в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

В ночь на среду нанесен удар по объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, а также украинским морским судам, заявили в Минобороны РФ в среду.

По данным ведомства, все пораженные объекты были задействованы в интересах вооруженных сил Украины.

Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подорожала до $101,49 за баррель на фоне угрозы урагана в США

Что случилось этой ночью: среда, 7 октября

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды во вторник

 Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды во вторник

Две баллистические ракеты упали в районе международного аэропорта Аден в Йемене

США готовят официальный запрос в РФ с просьбой предоставить данные об иркутской инфекции

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Аляске

 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Аляске

Британская полиция арестовала еще одного подозреваемого в подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд

 Британская полиция арестовала еще одного подозреваемого в подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд

Трамп заявил, что в скором времени планирует провести разговор с Путиным

 Трамп заявил, что в скором времени планирует провести разговор с Путиным

В Брюсселе считают, что Грузия остается кандидатом на вступление в ЕС лишь формально

 В Брюсселе считают, что Грузия остается кандидатом на вступление в ЕС лишь формально

Либерийский танкер подвергся атаке безэкипажными катерами у побережья Черного моря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12140 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3843 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов