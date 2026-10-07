Казахстан направит РФ список оказавшихся в зоне боевых действий граждан для их возвращения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - МИД Казахстана ведет работу с обращениями находящихся в зоне боевых действий граждан республики, формирует список, который затем направит РФ, сообщил в среду официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Жанболат Усенов.

"В отношении граждан, записавших видеообращения в социальных сетях, уже принимаются необходимые меры. Ведутся переговоры по их возвращению на родину", - написал он в соцсети.

По информации Усенова, на "горячую линию" продолжают поступать обращения. Информация по каждому из них проверяется. "После завершения проверки сформированный список будет направлен российской стороне", - отметил он.

Усенов заверил, что МИД поддерживает постоянное взаимодействие по данному вопросу с российской стороной на различных уровнях.

2 октября Усенов сообщал, что МИД готов оказать содействие гражданам республики, оказавшимся в зоне боевых действий, и призвал их и их родственников обращаться непосредственно на "горячую линию", а не посредством СМИ. Тогда же министр иностранных дел Казахстана провел встречу с временным поверенным в делах России в республике, а на ближайшее время были запланированы встречи посла Казахстана в РФ с руководством МИД и Минобороны РФ.