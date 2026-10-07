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Венесуэльская PDVSA остановила работу НПЗ Cardon из-за аварии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) остановила работу завода Cardоn, входящего в состав нефтеперерабатывающего комплекса Paraguana в штате Фалькон, после разрыва внутризаводского газопровода, сообщает венесуэльская компания.

"Разрыв вызвал пожар, который был быстро потушен сотрудниками аварийно-спасательной службы завода. О пострадавших среди рабочих, ущербе третьим лицам или серьезных повреждениях не сообщается. В связи с произошедшим активирован протокол безопасности для подобных случаев, предусматривающий аварийную остановку работы установок НПЗ Cardоn на время оценки условий для их безопасного возобновления работы", - говорится в сообщении.

Сформирована следственная комиссия для выяснения причин аварии.

В сообщении отмечается, что национальная система нефтепереработки располагает достаточными запасами для обеспечения населения Венесуэлы топливом.

PDVSA распоряжается шестью нефтеперерабатывающими заводами в Венесуэле общей проектной мощностью переработки около 1,3 млн б/с: входящими в комплекс Paraguana заводами Amuay (645 тыс. б/с), Cardоn (310 тыс. б/с), Bajo Grande (16 тыс. б/с), а также НПЗ Puerto la Cruz (187 тыс. б/с), El Palito (140 тыс. б/с) и San Roque (5,8 тыс. б/с).

Венесуэла PDVSA НПЗ Cardon
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