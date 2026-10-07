Поиск

В Грузии пресечена попытка продажи урана иностранцу

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии в среду сообщила, что она пресекла попытку незаконной продажи радиоактивного вещества "Уран-238" иностранному гражданину.

"В результате совместной операции сотрудники контрразведывательного и оперативного отделов Службы государственной безопасности Грузии задержали гражданина Грузии за незаконное обращение с ядерными материалами, в частности, с радиоактивным веществом "уран". В ходе расследования выяснилось, что задержанный планировал продать находящийся у него ядерный материал "уран-238" иностранному гражданину за $700 тыс.", - сказано в сообщении.

СГБ проводит расследование по статье 230 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей лишение свободы на срок до 10 лет.

В сообщении не указывается, какое количество урана гражданин Грузии собирался продать иностранцу.

Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Постпреды стран ЕС согласовали санкции против более 1500 физлиц и юрлиц из РФ

 Постпреды стран ЕС согласовали санкции против более 1500 физлиц и юрлиц из РФ

Минобороны РФ сообщило об ударах по цепочке производителей ракет "Фламинго" и FP-9. Обобщение

Казахстан планирует полностью обеспечить себя нефтепродуктами к 2030 году и начать экспорт

 Казахстан планирует полностью обеспечить себя нефтепродуктами к 2030 году и начать экспорт

Нефть Brent подорожала до $101,49 за баррель на фоне угрозы урагана в США

 Нефть Brent подорожала до $101,49 за баррель на фоне угрозы урагана в США

Что случилось этой ночью: среда, 7 октября

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды во вторник

 Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды во вторник

Две баллистические ракеты упали в районе международного аэропорта Аден в Йемене

США готовят официальный запрос в РФ с просьбой предоставить данные об иркутской инфекции

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Аляске

 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Аляске

Британская полиция арестовала еще одного подозреваемого в подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд

 Британская полиция арестовала еще одного подозреваемого в подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12142 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3843 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов