В Грузии пресечена попытка продажи урана иностранцу

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии в среду сообщила, что она пресекла попытку незаконной продажи радиоактивного вещества "Уран-238" иностранному гражданину.

"В результате совместной операции сотрудники контрразведывательного и оперативного отделов Службы государственной безопасности Грузии задержали гражданина Грузии за незаконное обращение с ядерными материалами, в частности, с радиоактивным веществом "уран". В ходе расследования выяснилось, что задержанный планировал продать находящийся у него ядерный материал "уран-238" иностранному гражданину за $700 тыс.", - сказано в сообщении.

СГБ проводит расследование по статье 230 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей лишение свободы на срок до 10 лет.

В сообщении не указывается, какое количество урана гражданин Грузии собирался продать иностранцу.