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Баку выразил готовность сотрудничать с Ереваном для выяснения судеб пропавших без вести

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Баку предложил Еревану предоставить образцы ДНК для идентификации обнаруженных на освобожденных азербайджанских территориях останков, предположительно принадлежащих армянским военнослужащим, сообщил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев.

"Мы готовы к сотрудничеству для выяснения судеб пропавших без вести с обеих сторон. Однако для получения результата необходима точная и полная информация. Армения должна предоставить все сведения о судьбах пропавших без вести азербайджанцев, местах массовых и индивидуальных захоронений, создать условия для открытия архивов и сбора свидетельских показаний", - сказал Нагиев в среду в Баку на IV Международной конференции по пропавшим без вести лицам.

По его словам, экспертизы, проведенные азербайджанской стороной, не выявили совпадений между останками, обнаруженными на освобожденных территориях (в Карабахе и Восточном Зангезуре - ИФ), и ДНК-профилями 50 лиц армянского происхождения, о пропаже которых было заявлено.

Нагиев уточнил, что эти ДНК-профили Армения передала Азербайджану в январе 2026 года.

Глава СГБ добавил, что с февраля 2025 года возглавляемая им Государственная комиссия поддерживает прямые контакты с соответствующей комиссией Армении. В рамках этих контактов проводились встречи и обмен информацией.

По его словам, Баку передал Еревану список из 834 граждан Азербайджана, взятых армянской стороной в плен или в заложники во время Первой Карабахской войны (1991-1994 гг.) и содержавшихся втайне от международных организаций. Эти сведения основаны на информации из различных источников и свидетельских показаниях. По 104 из них предоставлены подробные данные.

"Мы также передали сведения о 54 наших гражданах, официально зарегистрированных Международным комитетом Красного Креста. Тела 17 из них нам вернули. Тела еще 33 человек, которые, как утверждалось, умерли в местах содержания, не вернули, а сведения о судьбах еще четверых не раскрыты. Эти семьи до сих пор ждут ответов", - сказал Нагиев.

Азербайджан Армения
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