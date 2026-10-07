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Валютные резервы Китая в сентябре сократились на $38 млрд

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в сентябре сократились на $38 млрд относительно августа и составили $3,4 трлн, говорится в сообщении Народного банка Китая (НБК, центробанк страны).

Курс юаня в прошлом месяце укрепился на 0,22% относительно американской нацвалюты. При этом доллар США подорожал на 2,06% к корзине основных мировых валют.

Резервы золота на конец сентября составили 77,47 млн унций по сравнению с 76,73 млн унций месяцем ранее. Таким образом, НБК купил 740 тыс. унций драгметалла.

Китайский ЦБ покупал золото 23-й месяц подряд.

В стоимостном выражении запасы золота уменьшились до $323,52 млрд с $350,08 млрд на конец августа. Это обусловлено падением рыночной цены драгметалла, в сентябре она уменьшилась более чем на 6%.

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