Спецслужбы Египта, Катара и Саудовской Аравии участвуют в Контртеррористическом форуме в Минске

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Представители спецслужб Египта, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, Мьянмы, Непала и Шри-Ланки представят свои оценки террористических угроз на Контртеррористическом форуме в Минске, сообщил глава Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев.

"В рамках первой сессии своими оценками основных угроз коллективной и национальной безопасности и прогнозом их развития, а также опытом противодействия поделятся руководители компетентных органов 18 стран из девяти регионов мира. В числе новых участников - представители спецслужб Египта, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, Мьянмы, Непала и Шри-Ланки", - сказал Сысоев, выступая на открытии форума.

По его словам, вторая сессия будет посвящена вопросам развития и укрепления международного контртеррористического сотрудничества и оценке эффективности механизмов многостороннего реагирования на возникающие вызовы. Участники: руководство 13 органов СНГ и ШОС, 14 уполномоченных структур семь международных организаций.

Начальники 12 ведомственных вузов и исследовательских центров, а также руководители четырех профильных базовых организаций СНГ соберутся на третьей, научно-образовательной, сессии для обмена лучшими практиками организации учебной, методической и научной работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

"В рамках четвертой сессии, организованной совместно с советом руководителей подразделений финансовой разведки стран Содружества, предстоит оценить обстановку в сфере противодействия финансированию терроризма, обменяться национальным опытом и практикой международного сотрудничества в данной сфере", - сказал Сысоев.

Пятая сессия, сообщил он, будет посвящена вопросам информационного противодействия терроризму и экстремизму, которые обстоятельно рассмотрят руководители профильных подразделений наших спецслужб.