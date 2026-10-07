В РФ заявили о боях за пять населенных пунктов в кольце окружения ВСУ в Харьковской области

В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за Аннополье, Приколотное и Котовку

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российские военные ведут бои с окруженными украинскими подразделениями за села Николаевку, Варваровку, Резникову, Нефедовку и Лобановку внутри котла в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Лобановка Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за сутки нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Купино и Черное Харьковской области.

"В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за населенные пункты Аннополье, Приколотное и Котовка Харьковской области", - заявило Минобороны РФ.

По информации министерства, потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих и наземный робототехнический комплекс. Кроме того, уничтожено два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника.