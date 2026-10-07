Porsche планирует повысить цены на спорткары на 20% к 2030 году

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Porsche AG намерен к 2030 году повысить среднюю цену на самые дорогие из своих моделей примерно на 20%, пишет The Financial Times.

Выступая в среду на "Дне инвестора" главный исполнительный директор Porsche Михаэль Лайтерс представил долгосрочный план, направленный на восстановление позиций бренда. Новая стратегия предполагает сокращение объемов продаж при одновременном переходе на выпуск более дорогих автомобилей.

"Главный приоритет - это дальнейшее укрепление нашего уникального бренда за счет выпуска новых желанных моделей в сегментах с особенно высокой маржинальностью", - заявил Лайтерс в ходе пресс-конференции в Штутгарте, подчеркнув необходимость защиты эксклюзивности Porsche, расширяющей возможности компании в сфере ценообразования.

"Мы становимся более избирательными в отношении того, где можем конкурировать, и более амбициозными в сегментах, которые, на наш взгляд, лучше всего соответствуют нашему бренду", - сказал Лайтерс.

Средняя цена топовых моделей Porsche к концу десятилетия будет превышать 330 тыс. евро против 270 тыс. евро в текущем году, тогда как доля самых дорогих авто в ассортименте производителя увеличится до 45% с примерно 33%.

Реализация стратегии Лайтерса сделает Porsche более компактной компанией. Для выхода на прибыльность ей потребуется продавать менее 200 тыс. автомобилей в год.

В 2023 году компания реализовала около 320 тыс. машин, а ее рентабельность по операционной прибыли составила 18%. В прошлом году показатель рентабельности упал до 1,1% при объеме поставок в 280 тыс. автомобилей. В среду компания подтвердила, что рассчитывает к 2030 году повысить рентабельность по операционной прибыли до 10-15%.

Аналитик UBS Патрик Хуммель полагает, что в случае успешной реализации новой стратегии Porsche без особых проблем вернется к двузначным показателям операционной маржи.

"Они пытаются повторить то, в чем преуспела Ferrari. У Porsche также есть потенциал для увеличения продаж в премиальном сегменте и повышения эксклюзивности предложений за счет выпуска соответствующих моделей", - отметил он.

Porsche, входящая в группу Volkswagen, ранее приносила концерну значительную прибыль благодаря стремительному росту продаж в Китае. В последние годы ситуация кардинально изменилась: реализация автомобилей Porsche на китайском рынке резко упала, тогда как США повысили пошлины на импорт европейских машин. Кроме того, компании пришлось произвести масштабные списания из-за отказа от планов по ускоренному переходу на выпуск электромобилей.

Котировки бумаг Porsche снижаются на 0,8% на торгах в среду. С начала текущего года они опустились на 7,5%.