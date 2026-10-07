Золото подешевело до минимума с начала августа

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Цены на золото снижаются в среду на фоне укрепления доллара.

К 16:15 (по Москве) котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex опускаются на 1,6% до $4119 за унцию. Это самая низкая отметка с начала августа.

Серебро дешевеет на 2,5% до $60,06 за унцию, платина рухнула в цене на 4,8% до $1626,5 за унцию.

Ключевым событием для мировых рынков в среду станет публикация протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), на котором ключевая ставка впервые за три года была повышена на 25 базисных пунктов. Участники рынка полагают, что в октябре ФРС сохранит ставку на прежнем уровне, а затем повысит её снова в декабре.

В ожидании протокола долларовый индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет почти 0,6%. Сильный доллар снижает привлекательность золота для владельцев других валют.

"Трейдеры проявляют осторожность перед публикацией протокола заседания Федрезерва, - сказал Рикардо Евангелиста из ActivTrades. - Пока не появится больше ясности в вопросе повышения ставок, вероятно, существует нежелание открывать более крупные позиции в золоте".

Глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Джефф Шмид ранее заявил, что ставки по-прежнему необходимо повышать, чтобы снизить инфляцию, в то время как его коллега из ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что решение будет зависеть от наличия факторов, способствующих ускорению инфляции.