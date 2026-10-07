Посол ОАЭ заявил, что соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и ЕАЭС создает возможности для расширения сфер сотрудничества

Мохаммад Ахмад Аль-Джабер Фото: пресс-служба

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и ЕАЭС является новым шагом на пути к формированию более прочных и масштабных экономических и торговых связей, заявил посол ОАЭ в Москве доктор Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

"ОАЭ укрепили свои позиции в качестве глобального центра торговли и инвестиций, используя преимущества своего стратегического географического положения, развитой инфраструктуры и логистической системы, конкурентоспособной деловой среды, а также подхода, основанного на экономической открытости и выстраивании сбалансированных и устойчивых партнерских отношений с различными экономиками мира", - пишет он в своей статье "ОАЭ и Евразийский экономический союз: экономическое партнерство, открывающее новые перспективы".

Аль-Джабер отмечает, что "в рамках экономического курса ОАЭ, проводимого под руководством президента страны Его Высочества шейха Мохаммеда бин Заида Аль Нахайяна, международные экономические партнёрства стали одной из основных опор обеспечения устойчивого роста, диверсификации рынков, расширения торговли и инвестиций, а также укрепления позиций государства в мировой экономике".

"В этом контексте Соглашение об экономическом партнёрстве между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Евразийским экономическим союзом является важным инструментом развития отношений ОАЭ со странами Евразийского региона и новым шагом на пути к формированию более прочных и масштабных экономических и торговых связей", - отмечает посол.

Он напомнил, что 27 июня 2025 года в Минске наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохаммед бин Заид Аль Нахайян представлял Президента ОАЭ Его Высочество шейха Мохаммеда бин Заида Аль Нахайяна на заседании Высшего Евразийского экономического совета и присутствовал на церемонии обмена Соглашением об экономическом партнёрстве между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Евразийским экономическим союзом.

"Вступление Соглашения в силу 6 октября 2026 года открывает новый этап партнёрства, создавая возможности для активизации торговли и инвестиций, а также расширения сфер экономического сотрудничества между двумя сторонами", - подчеркнул посол Аль-Джабер.

По его словам, соглашение об экономическом партнёрстве с ЕАЭС является частью более широкого экономического курса ОАЭ, направленного на расширение сети торговых партнёрств и укрепление связей с мировыми рынками.

"С момента запуска программы соглашений о всеобъемлющем экономическом партнёрстве (CEPA) Объединённые Арабские Эмираты достигли договорённостей о заключении 38 соглашений с экономиками и рынками различных регионов мира. Из них 18 уже вступили в силу. Это свидетельствует о масштабных усилиях государства по формированию интегрированной сети международных экономических партнёрств", - отмечает он в своей статье.

Также, пишет доктор Аль-Джабер, "расширение этой сети ощутимо отразилось на торговых потоках: объём торговли ОАЭ со странами, с которыми соглашения о всеобъемлющем экономическом партнёрстве вступили в силу, в первом полугодии 2026 года составил около 304,3 млрд дирхамов, а объём эмиратского экспорта на эти рынки достиг порядка 66,1 млрд дирхамов".

По его мнению, соглашение об экономическом партнёрстве с ЕАЭС придаёт этой глобальной сети новое измерение, укрепляя связи ОАЭ с рынками Евразии и расширяя направления торговли, инвестиций и экономического сотрудничества.

"Экономические отношения между ОАЭ и государствами Союза опираются на прочную и динамично развивающуюся торговую основу. В 2025 году объём ненефтяной внешней торговли между двумя сторонами превысил $33,3 млрд, увеличившись на 15% по сравнению с 2024 годом", - констатирует высокопоставленный дипломат.

Он отмечает, что эти показатели отражают растущее экономическое сближение между двумя сторонами и подтверждают важность Соглашения для дальнейшего развития достигнутой динамики, открытия новых перспектив для торговли и инвестиций и укрепления экономической взаимосвязанности между ОАЭ и Евразийским регионом.

"Вступление Соглашения в силу происходит в период, когда внешняя торговля Объединённых Арабских Эмиратов достигает исторических показателей, что отражает успех стратегии государства по диверсификации рынков и расширению сети международных экономических отношений. Объём ненефтяной внешней торговли государства в первом полугодии 2026 года достиг 1,937 трлн дирхамов, увеличившись на 13,1% в годовом выражении, тогда как ненефтяной экспорт ОАЭ достиг рекордного уровня — около 452,8 млрд дирхамов, увеличившись на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - пишет посол Аль-Джабер.

Он отмечает, что эти результаты свидетельствуют об эффективности экономического подхода ОАЭ, основанного на открытости, диверсификации рынков, повышении конкурентоспособности национальной экономики и развитии международных экономических связей с ведущими центрами роста по всему миру.

Кроме того, по словам высокопоставленного дипломата, эти показатели также подтверждают, что ОАЭ стали важным узлом мировой торговли благодаря стратегическому географическому положению, развитой инфраструктуре и логистической системе, а также широким международным связям.

"Объединённые Арабские Эмираты располагают развитой сетью портов, аэропортов, экономических зон и логистических объектов, а также благоприятной для торговли и инвестиций экономической и нормативно-правовой средой. Благодаря этому государства Евразийского экономического союза смогут использовать преимущества ОАЭ как глобального центра торговли и инвестиций и опираться на широкую сеть международных экономических связей страны для выхода на многочисленные международные рынки", - отмечает посол Аль-Джабер.

В свою очередь, Соглашение расширит возможности ОАЭ для укрепления экономического присутствия в Евразийском регионе и развития сотрудничества в таких сферах, как промышленность, продовольственная безопасность, энергетика, логистика и технологии, а также в других областях, представляющих взаимный интерес.

"Значение Соглашения не ограничивается увеличением объёмов торговли, а распространяется на упрощение таможенных процедур, расширение доступа к рынкам, снижение барьеров для движения товаров, повышение эффективности цепочек поставок и создание более чёткой и стабильной основы для экономического сотрудничества", - говорится в статье.

Там отмечается, что стратегическая ценность Соглашения заключается в его способности опираться на рост, достигнутый в предыдущие годы, и способствовать развитию более диверсифицированных и устойчивых экономических отношений между ОАЭ и государствами Евразийского экономического союза.

Таким образом, отмечает доктор Аль-Джабер, вступление Соглашения в силу 6 октября 2026 года открывает перед ОПЭ и государствами Евразийского экономического союза более широкие перспективы для развития сотрудничества и использования экономических, производственных и логистических преимуществ, которыми обладают обе стороны. Соглашение, по его словам, также создаёт основу для формирования более эффективных цепочек поставок, увеличения объёмов торговли и взаимных инвестиций, а также изучения новых возможностей в секторах с высокой добавленной стоимостью.

"Сочетание производственного потенциала и обширных рынков государств Евразийского экономического союза со стратегическим географическим положением, инфраструктурой и глобальной сетью экономических связей Объединённых Арабских Эмиратов способно создать новые направления для торговли, инвестиций и экономического сотрудничества на предстоящем этапе", - пишет Аль-Джабер.

По его мнению, церемония обмена Соглашением в Минске заложила важную основу для этого этапа, и "сегодня отношения переходят от соглашения к его реализации и дальнейшему развитию на основе уже достигнутого ощутимого роста торговли и экономического сотрудничества".

"Это Соглашение является частью более широкого курса Объединённых Арабских Эмиратов, направленного на укрепление открытой экономики, связанной с международными рынками, и выстраивание долгосрочных экономических отношений с ведущими и развивающимися экономиками по всему миру", - считает посол.

Он констатирует, что ОАЭ рассматривают Евразийский регион как важного партнёра на этом пути: "убеждены, что достигнутые на сегодняшний день результаты создают прочную основу для углубления сотрудничества и диверсификации его направлений в предстоящие годы".