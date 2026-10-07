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В Дели сообщили о контактах с РФ и Украиной для провоза зерна и энергоресурсов через Черное море

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Индийские власти контактируют с Москвой и Киевом с целью гарантировать отсутствие угроз судоходству в Черном море, заявил в среду представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

"Мы пытаемся быть полезными, начиная с вопроса безопасности судоходства в Черном море, уделяя внимание насущным причинам для беспокойства России и Украины относительно экспорта зерна и энергоресурсов, возможности отказаться от ударов", - приводит Bloomberg его слова.

"Атаки в регионе на коммерческое судоходство и моряков должны прекратиться. Нужно как можно скорее восстановить свободную и беспрепятственную навигацию и торговлю по международным морским путям", - добавил он.

В минувший понедельник глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сказал, что индийская сторона поддерживает контакты как с Россией, так и с Украиной по теме безопасности в Черном море и другим аспектам.

Индия
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