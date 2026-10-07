Литовских военных привлекут к охране границы с Калининградской областью

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас призвал главу Минобороны республики Робертаса Каунаса привлечь военных к усилению границы с Калининградской областью России.

"Я обратился к министру национальной обороны Робертасу Каунасу, чтобы военнослужащие вооруженных сил Литвы были направлены для оказания помощи пограничникам в охране границы с Калининградской областью", - написал Кателинас в соцсетях.

"Хочу четко заявить: в настоящее время ситуация на границе Литвы спокойная, причин для паники нет. Развертывание войск - это превентивная мера", - добавил он.