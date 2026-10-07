Хуситы заявили о восстановлении контроля над ключевыми точками на юго-западе Йемена

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В движении "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что его бойцы смогли восстановить контроль над важнейшими точками в прибрежной зоне на юго-западе Йемена после того, как правительственные войска добились ряда успехов в ходе контрнаступления на этот район, сообщает в среду Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"Два представителя хуситов сказали, что после активизации боев с поддерживаемыми Саудовской Аравией коалиционными силами повстанцы вернули себе важнейшие области на юго-западном берегу Йемена, включая город Дубаб и соседнюю деревню Аль-Джадид, а также Баб-эль-Мандебский пролив", - передает агентство.

Неназванный представитель властей Йемена эту информацию опроверг. AP уточняет, что бои концентрируются вокруг города Дубаб, в 54 км к югу от порта Моха. Правительственные силы утверждали, что ранее освободили Моху от хуситов. Но, как отмечало издание Middle East Eye, различные источники информации показывают, что "Ансар Аллах" удерживает этот портовый город.

Между тем Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило, что недавние атаки хуситов на Международный аэропорт имени короля Халида к северу от Эр-Рияда и на аэропорт города Абха на юго-западе королевства привели к гибели трех человек, 36 получили ранения.

Одновременно с тем представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции генерал-майор Турки аль-Малики заявил, что в йеменской столице Сане уничтожена пусковая установка баллистических ракет, из которой ранее обстреливали Эр-Рияд. Он отметил, что установку разбомбили, когда операторы готовили ее к новому удару по территории королевства.