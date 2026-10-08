NASA планирует 13 октября запустить к МКС грузовой корабль Cargo Dragon

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Очередной многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon отправится к Международной космической станции (МКС) 13 октября, сообщило NASA.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-35 планируется осуществить с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида.

Корабль компании SpaceX доставит на станцию около 2,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Он также привезет заключительную пару выдвижных солнечных панелей нового поколения IROSA, которые будут установлены на станции. Их монтаж завершит модернизацию системы энергоснабжения, необходимую для обеспечения критически важных операций МКС, в том числе ее безопасного и контролируемого схода с орбиты, который планируется в конце 2030 года.

Запуск "грузовика" проводится в рамках контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению орбитальной лаборатории.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.

С октября 2012 года по август 2025 года компания SpaceX осуществила 34 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.