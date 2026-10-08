Поиск

NASA планирует 13 октября запустить к МКС грузовой корабль Cargo Dragon

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Очередной многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon отправится к Международной космической станции (МКС) 13 октября, сообщило NASA.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-35 планируется осуществить с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида.

Корабль компании SpaceX доставит на станцию около 2,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Он также привезет заключительную пару выдвижных солнечных панелей нового поколения IROSA, которые будут установлены на станции. Их монтаж завершит модернизацию системы энергоснабжения, необходимую для обеспечения критически важных операций МКС, в том числе ее безопасного и контролируемого схода с орбиты, который планируется в конце 2030 года.

Запуск "грузовика" проводится в рамках контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению орбитальной лаборатории.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.

С октября 2012 года по август 2025 года компания SpaceX осуществила 34 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

NASA SpaceX Cargo Dragon Falcon 9 МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пентагон разрабатывает возможные планы ударов по Ирану до промежуточных выборов

 Пентагон разрабатывает возможные планы ударов по Ирану до промежуточных выборов

Иран и Оман согласовали безопасные маршруты судоходства в Ормузском проливе

 Иран и Оман согласовали безопасные маршруты судоходства в Ормузском проливе

Сирия рассматривает возможность участия своих военных в борьбе с хуситами

Трамп надеется, что ситуация со внебольничной пневмонией в России - под контролем

В Италии задумались о досрочных выборах в парламент

 В Италии задумались о досрочных выборах в парламент

Херсонский губернатор предложил международным организациям оценить ситуацию в Алешках

Постпреды ЕС согласовали открытие двух переговорных кластеров с Украиной и Молдавией

В Иране пообещали перекрыть все не согласованные с ним маршруты в Ормузском проливе

 В Иране пообещали перекрыть все не согласованные с ним маршруты в Ормузском проливе

В Таиланде задумались о введении налога на выезд из страны

Производство вина во Франции в 2026 году будет минимальным в этом столетии

 Производство вина во Франции в 2026 году будет минимальным в этом столетии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3851 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12163 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов