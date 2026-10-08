Фондовые индексы Европы заметно снизились из-за роста цен на нефть и доходности госбумаг

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились в среду, поскольку повышение цен на нефть и доходности государственных облигаций ослабили аппетит инвесторов к риску.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 за день опустился на 1% - до 630,25 пункта. До этого он рос три сессии подряд.

Британский FTSE 100 уменьшился на 0,8%, германский DAX - на 1,4%, французский CAC 40 - на 1,2%. Значение итальянского FTSE MIB упало на 2,5%, испанского IBEX 35 - на 1,7%.

Глобальная распродажа на рынке госбумаг не утихает: инвесторы вынуждены учитывать высокие цены на энергоносители, сохраняющееся инфляционное давление и неопределенность в отношении дальнейшей динамики процентных ставок, отмечают аналитики.

Также внимание инвесторов перемещается на приближающийся сезон корпоративной отчетности за третий квартал, который стартует в конце этого месяца. Согласно оценкам LSEG, прибыль входящих в Stoxx 600 компаний в июле-сентябре увеличилась на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Без учета энергетического сектора ожидается менее значительное повышение - на 9,9%.

Акции технологических компаний отступили от рекордных максимумов. В частности, цена бумаг нидерландского производителя оборудования для выпуска чипов BE Semiconductor Industries в среду упала на 8,5% после того, как банк UBS ухудшил рекомендацию для них до "продавать".

Стоимость других представителей полупроводникой отрасли также опустилась: Infineon Technologies - на 5,8%, ASM International - на 5,2%, ASML Holding - на 1,6%, STMicroelectronics - на 4,1%.

Наиболее значительное падение в Stoxx 600 показали акции британской Pennon Group, цена которых рухнула более чем на 20%. Занимающаяся водоснабжением компания сообщила о допразмещении акций на сумму 550 млн фунтов ($729 млн) и снижении дивидендов.

Капитализация ABN Amro упала на 4,4% после того, как правительство Нидерландов объявило о намерении сократить свою долю в банке до 10,5% с нынешних 20,7%.

На бирже во Франкфурте акции крупнейших германских банков Deutsche Bank и Commerzbank ушли вниз на 4,9% и 3,7% соответственно. Цена бумаг их французских конкурентов Societe Generale и BNP Paribas уменьшилась на 5% и 3,9% соответственно.

Стоимость Shell снизилась на 0,1%, TotalEnergies - на 0,4%, Equinor - на 1,6%, тогда как BP Plc - выросла на 0,2%.

В то же время акции Bridgepoint Group подскочили в цене на 5,4%, став лидером подъема среди компонентов сводного европейского индекса. Британская инвестиционная компания улучшила прогноз EBITDA на 2026 год и сообщила, что с 2027 года намерена выплачивать дивиденды ежеквартально, направляя на выплаты от 40% до 60% прибыли.

Рыночная стоимость французского производителя алкогольных напитков Pernod Ricard поднялась на 2,8% благодаря сильной квартальной отчетности американского конкурента Constellation Brands.

Также подорожали бумаги ряда автопроизводителей: Renault - на 3,7%, Stellantis - на 1,4%, Porsche - на 3,4%, Volkswagen - на 1,6%.

Котировки акций Puma выросли на 3,8%. Китайский производитель спортивных товаров Anta Sports Products сообщил о завершении сделки по покупке 29,06% акций германской компании и стал ее крупнейшим акционером.