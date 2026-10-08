Уолл-стрит снизилась в среду после публикации протокола ФРС

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили снижением торги в среду, участники оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Члены руководства Федрезерва единогласно поддержали решение повысить ключевую ставку на сентябрьском заседании для того, чтобы ослабить инфляционное давление, следует из протокола. При этом "большинство участников заседания полагает, что еще одно повышение ключевой ставки, вероятно, будет уместным до конца года", говорится в документе.

ФРС по итогам заседания в середине сентября повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Подъем ставки случился впервые за три года, до этого она трижды снижалась в 2024 году и трижды - в 2025 году.

"При этом участники подчеркнули, что они подходят к каждому заседанию непредвзято, а решения на будущих заседаниях будут зависеть от поступающей информации и ее влияния на прогнозы и баланс рисков", - указано в протоколе.

"Рынок все еще ждет новых повышений ставки, но не факт, что ФРС будет повышать её на каждом заседании", - написал Томас Мартин из GLOBALT.

Кроме того, давление на рынок оказали рост цен на нефть и повышение доходности государственных облигаций.

Капитализация SpaceX опустилась на 2,5% на сообщениях, что компания Илона Маска ведет переговоры о привлечении средств на сумму порядка $40 млрд для закупки чипов у Nvidia Corp.

Рыночная стоимость Constellation Brands повысилась на 2,4% благодаря сильной квартальной отчетности. Американский производитель алкогольных напитков во втором квартале 2027 финансового года нарастил чистую прибыль на 21,4% при росте выручки на 6%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Сезон корпоративной отчетности за третий квартал в четверг откроет PepsiCo Inc., на следующей неделе финпоказатели озвучат крупнейшие банки Уолл-стрит. Опрошенные LSEG аналитики в среднем ожидают, что прибыль компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, в июле-сентябре увеличилась в среднем на 30,6% в годовом выражении. Во втором квартале показатель вырос на 54%.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,66% и составил 51179,87 пункта.

Лидером снижения среди компаний, входящих в расчет Dow Jones, стали акции Caterpillar, упавшие на 5,8%. Рыночная стоимость Honeywell International опустилась на 2,2%, Sherwin-Williams - на 1,9%. Тем временем капитализация Amgen увеличилась на 2,6%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,22% - до 7801,77 пункта.

Nasdaq Composite также потерял 0,22% и завершил торги на уровне 27538,69 пункта.