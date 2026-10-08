Ударная группа авианосца "Линкольн" использовала 450 ракет "Томагавк" за 40 дней войны с Ираном

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Корабли американской авианосной ударной группы во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln в ходе 40-дневных боевых действий против Ирана запустили 450 крылатых ракет Tomahawk по иранским целям, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на церемонии их возвращения на базу приписки в Сан-Диего.

Визит Хегсета состоялся по завершении рекордного 321-дневного похода USS Abraham Lincoln, в ходе которого авианосец провел в море 264 дня подряд без захода в порты.

Министр в своем выступлении на борту авианосца, отметил большие успехи, достигнутые ударной группой у иранского побережья в рамках операции "Эпическая ярость", которая включала 40 дней непрерывных боевых действий, начавшихся 28 февраля, и последовавшим за этим участием кораблей в длительной блокаде Ирана в районе Ормузского пролива.

Хегсет перечислил все достижения ударной группы за время похода: выполнение 3 тыс. 693 боевых вылетов, использование около 620 тонн боеприпасов, пуски 450 крылатых ракет Tomahawk по наземным целям, уничтожение 77 ударных беспилотников, 64 иранских военных кораблей, а также перехват 21 противокорабельной крылатой ракеты и отражение атак четырех быстроходных ударных катеров.

Говоря о тысячах совершенных палубной авиацией вылетов, Хегсет особо отметил, что полеты прошли без единого летного происшествия.

В знак признания успехов авианосца USS Abraham Lincoln в ходе выполнения боевых задач на Ближнем Востоке Хегсет вручил его экипажу "Благодарность президента США воинскому подразделению" (Presidential Unit Citation) - высшую воинскую награду, которой могут быть удостоены подразделения и части за исключительный героизм в бою.