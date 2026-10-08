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Главу МИД Ирана пытаются отправить в отставку вслед за министром нефти

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Группа иранских депутатов выступила за отстранение от должности министра иностранных дел Исламской Республики Аббаса Аракчи; запрос о начале соответствующей процедуры уже зарегистрирован в Меджлисе (парламенте), сообщает в четверг газета "Коммерсант".

"Запрос о запуске процедуры отстранения Аббаса Аракчи от занимаемой им с 2024 года должности был зарегистрирован в Меджлисе 6 октября. Главным инициатором процесса стал депутат Амир Хосейн Сабети, представляющий лагерь ультраконсерваторов. В числе претензий к главе иранской дипломатии депутат назвал его контакты с представителями администрации президента США в Нью-Йорке, на полях ГА ООН. Как утверждает господин Сабети, переговоры, в ходе которых стороны обменялись мнениями о плане урегулирования конфликта, якобы состоялись без разрешения верховного лидера Исламской Республики - Моджтабы Хаменеи", - уточняется в публикации.

Кроме того, как пишет газета, "шефу дипломатического ведомства ставят в вину не только несанкционированные контакты с американскими официальными лицами на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке, но и публичные выступления, якобы повлиявшие на нефтяные цены".

"Во время своего визита в Нью-Йорк Аббас Аракчи действительно дал несколько интервью американским СМИ, в которых подчеркнул готовность Ирана к дипломатическому урегулированию конфликта. Теперь критики министра заявляют, что именно такие публичные сигналы помогли в сентябре сбить панику на мировом нефтяном рынке и в какой-то степени стабилизировать цены на нефть в интересах американской экономики", - говорится в статье.

При этом отмечается, что "положение министра могли усугубить и слухи по поводу его активности в Нью-Йорке".

"Консервативный аналитический центр "Американский фонд защиты демократий" (FDD) со ссылкой на источники 3 октября сообщил, что в ходе поездки на ГА ООН Аббас Аракчи запросил убежище в США, но ему было отказано", - сообщает издание.

"Коммерсант" напоминает, что кампания за отставку Аракчи стартовала через два дня после отставки министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада.

Аббас Аракчи Иран
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