Таджикистан и корейское агентство KOICA обсудили инвестиции и совместные проекты

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмон Абдурахмонзода и исполнительный директор Департамента программы глобальных лидеров Агентства международного сотрудничества Республики Корея (KOICA, Korea International Cooperation Agency) Ким Ён Ран обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, привлечения инвестиций и реализации новых совместных проектов, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе встречи речь шла о цифровизации отраслей экономики, подготовке высококвалифицированных кадров, а также о вопросах интеллектуальной собственности и расширении взаимодействия в инвестиционной сфере.

Абдурахмонзода отметил высокий уровень развития торгово-экономических отношений между Таджикистаном и Республикой Корея и рост объемов двустороннего товарооборота.

Дипломатические отношения между Таджикистаном и Республикой Корея были установлены 27 апреля 1992 года. В последние годы стороны расширяют взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, цифровой и гуманитарной сферах. По данным МИД Таджикистана, товарооборот двух стран в 2024 году превысил $150 млн, а объем прямых инвестиций из Южной Кореи к 2024 году превысил $100 млн.

Одним из основных механизмов южнокорейского содействия Таджикистану является KOICA. Агентство реализует проекты в сфере социально-экономического развития, технического сотрудничества и подготовки кадров. Официальный офис KOICA в Душанбе начал работу 21 февраля 2022 года.

При участии KOICA в Таджикистане реализуются проекты в энергетике, транспорте, промышленности, цифровизации, государственном управлении, сельском хозяйстве, здравоохранении и развитии человеческого потенциала. В апреле 2026 года в Таджикистане был дан старт второму этапу проекта по развитию электросетей в энергодефицитных районах. Проект предусматривает строительство новой подстанции и обеспечение стабильным электроснабжением 15 деревень в районах Ромит и Явроз, где проживают около 8 тыс. человек. Первый этап проекта был реализован в 2021 году.

Южнокорейское сотрудничество с Таджикистаном также развивается через образовательные и кадровые программы. KOICA оказывает содействие в подготовке специалистов и реализации программ развития человеческих ресурсов. В числе приоритетных направлений сотрудничества рассматриваются цифровизация, профессиональная подготовка, государственное управление и развитие предпринимательства.

В Таджикистане работает посольство Республики Корея, которое участвует в развитии двусторонних экономических и гуманитарных связей. Среди направлений деятельности южнокорейской стороны в Душанбе - проекты в городской инфраструктуре и благоустройстве. В частности, стороны обсуждали реализацию проекта по созданию Корейского сада в столице Таджикистана.

Отдельным направлением является взаимодействие в рамках Форума сотрудничества "Центральная Азия - Республика Корея". Таджикистан участвует в этом многостороннем формате наряду с другими государствами Центральной Азии. В ходе политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран в мае 2025 года стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии экономического взаимодействия и сотрудничества в рамках данного форума.