Нефть Brent подорожала до $102,46 за баррель

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть заметно растут в четверг после снижения накануне.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:02 по Москве торгуются по $102,46 за баррель, на $2,26 (2,26%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $0,38 (0,38%) до $100,2 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,74 (1,97%) до $90,02 за баррель. Накануне их стоимость уменьшилась на $1,16 (1,3%) до $88,28 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам оказывают опасения эскалации в ближневосточном регионе, возросшие после сообщений СМИ о том, что Пентагон готовит массированные удары по иранским объектам энергетики и ядерной инфраструктуры.

В минувшую пятницу команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела в Кэмп-Дэвиде многочасовое совещание, на котором, в частности, обсуждалось возобновление боевых действий против Ирана, сообщил Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников портала, Пентагон поручил Центральному командованию ВС США (CENTCOM) завершить подготовку к возобновлению масштабных военных операций. Источники Axios не исключают, что новые удары по Ирану могут быть нанесены до промежуточных выборов в Конгресс США, намеченных на ноябрь.

Сообщения Axios стали неожиданностью для участников рынка, среди которых преобладало мнение, что Трамп воздержится от эскалации напряженности в отношениях с Тегераном в преддверии выборов, отмечает Trading Economics.

Число нападений на танкеры, проходящие через Ормузский пролив, растет и на прошлой неделе достигло максимума с начала военной фазы американо-иранского конфликта, пишет Reuters. Увеличение числа атак происходит на фоне наращивания экспорта нефти из региона.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило во вторник об инциденте с танкером недалеко от берегов Катара. По информации UKMTO, в судно попало несколько снарядов, есть пострадавшие.

"В прошлом подобные атаки приводили к сокращению поставок из Персидского залива. На этот раз производители, судя по всему, готовы принять риск повреждения их судов, поскольку иного способа доставить нефть на международные рынки у них нет", - написал аналитик ANZ Дэниел Хайнс.

Тем временем нефтедобывающие компании, работающие в Мексиканском заливе, приостановили добычу нефти в объеме 510 тыс. баррелей в сутки из-за надвигающегося шторма, пишет Trading Economics. Ранее на этой неделе американские метеорологи предупредили, что в ближайшие дни формирующийся в этом регионе тропический шторм усилится до урагана. На морские районы залива, находящиеся на пути шторма, приходится 15% нефтедобычи и 5% добычи природного газа в США.

Как стало известно в среду из еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,186 млн баррелей. Резервы бензина повысились на 382 тыс. баррелей, дистиллятов - понизились на 42 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 444 тыс. баррелей.