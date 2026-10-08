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Microsoft представила лэптоп для локальной работы с ИИ на суперчипе Nvidia

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. представила на мероприятии в Сан-Франциско cамый мощный лэптоп в линейке Surface.

Модель Ultra оснащена суперчипом RTX Spark от Nvidia Corp., который сочетает в себе ИИ-технологии, RTX-графику Blackwell, центральный процессор Grace (до 20 ядер) и до 128 ГБ общей памяти.

Лэптоп оптимизирован для локальной работы с ИИ и трехмерной графикой, говорится на сайте Microsoft. Его толщина составляет менее 18 мм, вес – менее 4,5 фунта (2,04 кг).

Базовая версия Surface Laptop Ultra стоит порядка $2,6 тыс., самая продвинутая – около $5,9 тыс. Microsoft также обещает кэшбек до $1 тыс. за trade-in MacBook Pro.

Главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла в ходе презентации сказал, что перед компанией стояла задача сделать десктоп "самым надежным местом для работы агентов". Модель безопасности на основе контейнеров MXC (Microsoft Execution Containers) позволяет контролировать, к каким файлам и сетям может обращаться агент. MXC будут использовать Anthropic, OpenAI и Nvidia, заявил исполнительный вице-президент Microsoft по Windows и устройствам Паван Давулури.

Основатель и глава Nvidia Дженсен Хуан, также принимавший участие в презентации, отметил революционный потенциал MXC. По его словам, без этой технологии работать с ИИ-агентами не имеет смысла. В конце сентября Nvidia объявила о запуске собственной платформы для обеспечения безопасной работы ИИ-агентов – Open Agent Safety Platform.

Акции Microsoft и Apple дорожают на 0,2% в ходе предварительных торгов в четверг. Бумаги Nvidia дешевеют на 0,7%, ее конкурентов на рынке ПК Intel и AMD – на 1,5% и 0,2% соответственно.

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