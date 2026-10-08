Французская компания планирует построить в Финляндии крупный дата-центр

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Французская компания по развитию инфраструктуры искусственного интеллекта Sesterce планирует построить в Финляндии дата-центр стоимостью 10 млрд евро, пишет финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на французскую компанию.

"Строительство запланировано на 2026 год. На первом этапе мощность дата-центра составит 200 мегаватт, а на втором этапе ожидается увеличение до 600 мегаватт", - говорится в статье.

Целью компании в долгосрочной перспективе, пишет газета, является создание более одного гигаватта мощностей искусственного интеллекта в существующих промышленных зонах Финляндии.

Дата-центр планируют построить в районе бывшей бумажной фабрики Kaipola в Ямсе.

Между тем издание отмечает, что проекты дата-центров вызывают растущую критику в Финляндии.

Так, в сентябре компания Google объявила, что инвестирует 13 миллиардов евро в течение двух лет в дата-центры, которые будут строиться в Финляндии. Компания провела масштабные вырубки на площадке своего дата-центра в Мухосе без оценки воздействия на окружающую среду. Национальный надзорный орган обязал Google приостановить работу дата-центров в Мухосе и Каяани.