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Глава МИД Турции предостерег от превращения Черного моря в зону конфликта

Глава МИД Турции предостерег от превращения Черного моря в зону конфликта
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Безопасность судоходства в Черном море является важным фактором в обеспечении мировой продовольственной безопасности, нужно не дать украинскому кризису повлиять на эти морские пути, заявил в четверг глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Мы должны не допустить того, чтобы Черное море превратилось в новый фронт конфликта", - приводит Turkiye Today его слова с пресс-конференции с главой МИД Венгрии Анитой Орбан.

По его словам, атаки на море угрожают не только судам и членам экипажа, но и создают риски для продовольственной безопасности, мешая поставкам зерна на международные рынки. "Мы должны предотвратить такую ситуацию", - сказал министр.

Фидан отметил, что Анкара направляла свою оценку ситуацию и России, и Украине. Глава МИД сказал, что рост напряженности в Черном море затронул и суда, которые принадлежат турецким структурам, или ходят под флагом Турции, на которых есть турецкие члены экипажа.

Он напомнил, что Турция предпринимала усилия с целью не дать кризису перекинуться на Черное море и в связи с этим указал на прежнюю черноморскую "зерновую сделку" и на соблюдение Анкарой Конвенции Монтрё о статусе проливов от 1936 года.

Турция Украина РФ Черное море
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