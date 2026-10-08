ВТО повысила прогноз роста мировой торговли в 2026 году до 3,9% с 1,9%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Всемирная торговая организация (ВТО) повысила прогноз роста мировой торговли товарами в 2026 году до 3,9% с ожидавшихся в марте 1,9%.

В 2027 году темпы подъема ускорятся до 4,1%, говорится в отчете ВТО.

С начала этого года мировая торговля показывает более значительную устойчивость, чем ожидалось, несмотря на сбои, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке. Цепочки поставок адаптировались к новым условиям, а масштабные инвестиции в сфере искусственного интеллекта (ИИ) придали мощный импульс торговле товарами. Тем не менее эта устойчивость не была повсеместной: торговля услугами и некоторые регионы оказались более уязвимыми к последствиям конфликта.

В связи с этим экономисты ВТО повысили прогноз роста торговли товарами на 2026 год, одновременно понизив прогноз для торговли услугами из-за влияния ближневосточного конфликта на транспортный сектор и международные поездки.

По оценке ВТО, объем торговли услугами в этом году вырастет на 3,3% (в марте прогнозировалось 4,8%), в 2027 году – на 6,4%.

В первом полугодии 2026 года мировая торговля товарами увеличилась на 3,5%. Между тем экспорт нефти с Ближнего Востока упал почти на 24%, СПГ – на 47%.

Контейнерный грузооборот в январе-июле (последние доступные данные) повысился на 3,9%, говорится в сообщении.

Эксперты организации прогнозируют увеличение мирового ВВП на 2,6% в 2026 году и на 2,9% в следующем году. В марте они ожидали подъема на 2,8% в обоих периодах.