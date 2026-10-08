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Eni установила первую в мире платформу для переработки и хранения CO2

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Компания Eni CCUS Holding (совместное предприятие Eni и Global Infrastructure Partners, входящей в BlackRock) завершила установку платформы для переработки и хранения углекислого газа Douglas CCS в Ливерпульском заливе, говорится в сообщении компании.

Douglas CCS - первая в мире специализированная морская платформа, созданная специально для систем улавливания и хранения углерода. Она является важным узлом кластера декарбонизации HyNet North West: на неё будет поступать углекислый газ, улавливаемый с помощью специальных технологий на промышленных предприятиях Северо-Западной Англии и Северного Уэльса, после чего по переоборудованным старым газопроводам по дну моря он будет поступать в истощенные газовые месторождения у берегов Великобритании для постоянного хранения.

Платформу построили менее чем за полтора года. Её характерной особенностью является использование уже имеющейся инфраструктуры, оставшейся от газодобывающей отрасли.

После установки платформы готовность всего проекта по декарбонизации оценивается примерно в 50%, говорится в сообщении Eni. Проект обеспечит работой около 2 тыс. человек на время строительства и создаст 200-300 долгосрочных рабочих мест в регионе после завершения реализации.

Eni Великобритания Ливерпульский залив
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