Бернем и Мерц ратифицировали договор о сотрудничестве в обороне и ИИ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Договор о дружбе и сотрудничестве Германии и Великобритании, подписанный в 2025 году, официально вступил в сил 8 октября во время встречи канцлера ФРГ Фридриха Мерца и британского премьер-министра Энди Бернема.

Они обменялись ратификационными грамотами, окончательно утвердив Кенсингтонский договор, сообщили на Даунинг-стрит.

Договор предусматривает, в частности, углубление двустороннего сотрудничества в сферах обороны, экономики, квантовых технологий, искусственного интеллекта, а также в области освоения космоса. Кроме того, соглашение предполагает упрощение визового режима в рамках программ школьного обмена, а также развитие прямого железнодорожного сообщения между странами.

Также лидеры договорились активизировать слежение и противодействие гибридным угрозам.

Мерц и бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали документ в июле 2025 года в лондонском районе Кенсингтон, в честь которого договор и получил свое название. Он стал крупнейшим двусторонним соглашением между странами со Второй мировой войны.