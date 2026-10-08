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Власти Франции обещают скорое снижение цен на горючее на заправках

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Цены на горючее могут снизиться во Франции уже в "начале ноября" благодаря использованию запасов дизельного топлива, считает французский министр по вопросам покупательной способности Серж Папен.

Он заявил в четверг газете Ouest-France, что использование запасов дизельного топлива, о котором накануне объявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, начнется 1 ноября, и эффект снижения цен "может ощущаться уже в начале ноября". Однако "для этого нужно действовать быстро" при реализации мер по высвобождению стратегических резервов, добавил министр.

Тем временем Лекорню объявил, что в понедельник примет в своей резиденции в Матиньонском дворце представителей компаний по сбыту топлива, "чтобы практически организовать это снижение цен на заправках".

"Уже в понедельник я приму дистрибьюторов в Матиньоне, чтобы практически организовать это снижение цен на заправках", - сообщил премьер-министр в социальной сети X.

По его словам, "от этого снижения выиграют все, кто покупает дизельное топливо, мера станет дополнением к уже существующей помощи".

В минувшую среду вечером глава правительства объявил о высвобождении 10 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов в течение трех месяцев с целью снижения розничной цены на дизель на 12-18 центов за литр.

Лидеры "большой семерки" обнародовали 2 октября совместное заявление, в котором говорится, что "страны G7 и их партнеры скоординированно высвободят из резервов 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов" через механизмы Международного энергетического агентства. Они объявили, что "этот процесс начнется немедленно и продлится четыре месяца; при этом значительная часть объема (в первую очередь дизельного топлива) будет высвобождена в приоритетном порядке в течение первых 20 дней".

Франция Себастьян Лекорню дизельное топливо
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