Советник посла США в Израиле искажал критические доклады о еврейском государстве

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Советник посла США в Израиле Майк Хакаби Дэвид Мильштейн искажал информацию в докладах, чтобы представить израильские власти в лучшем свете, пишет The New York Times.

"С момента вступления в должность в апреле 2025 года 36-летний Мильштейн неоднократно утаивал или существенно корректировал отчеты посольства о действиях израильтян, чтобы представить правительство (премьер-министра Биньямина - ИФ) Нетаньяху в выгодном свете", - сообщает газета со ссылкой на работающих или взаимодействующих с Мильштейном.

В частности, в результате его действий доклад об одобрении израильскими властями в конце марта большего количества поселений на Западном берегу не дошел в Вашингтон, также он препятствовал публикации отчетов посольства о том, что израильское правительство не принимает мер на фоне вспышек насилия со стороны поселенцев на Западном берегу, пишет издание.

Согласно публикации, число отправляемых в Вашингтон депеш после прибытия Мильштейна в Иерусалим сократилось до нескольких в месяц, а некоторое сотрудники стали воздерживаться от написания отчетов, опасаясь, что Мильштейн заблокирует или перепишет их.

По словам чиновников, они боятся, что в Вашингтоне получают искаженное представление о действиях Израиля по основным дипломатическим каналам.

При этом, отмечает газета, неясно, насколько посол Хакаби осведомлен о ситуации.