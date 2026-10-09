Рынки акций Европы снизились в четверг

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили в минусе торги в четверг.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,75% - до 625,51 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,2%, германский DAX - 1,2%, французский CAC 40 - 0,5%, итальянский FTSE MIB - 1,4%, испанский IBEX 35 - 1%.

Давление на фондовые рынки оказал очередной скачок цен на нефть на опасениях перебоев поставок с Ближнего Востока. Эталонные марки нефти подорожали более чем на 5% после сообщений, что Пентагон готовит массированные удары по иранским объектам энергетики и ядерной инфраструктуры и может возобновить активные военные действия в ближневосточном регионе еще до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

Дорогая нефть приводит к ускорению инфляции и увеличивает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков.

Так, опубликованный накануне протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы продемонстрировал, что в руководстве американского ЦБ считают высокую инфляцию главной угрозой для их экономических прогнозов. Ожидания увеличения стоимости заимствований поддерживают доходность европейских и американских гособлигаций на повышенных уровнях.

Лидером падения в составе Stoxx 600 стали акции биофармацевтической argenx, упавшие почти на 16%. Нидерландская компания сообщила о прекращении клинических испытаний ее экспериментального препарата для лечения синдрома Шегрена из-за неблагоприятной промежуточной оценки их результатов.

Заметно подешевели бумаги представителей полупроводникового сектора STMicroelectronics (-3,8%) и Infineon Technologies (-3,4%), а также автопроизводителей Volkswagen (-4,5%), Stellantis (-3%), Renault (-2,7%) и BMW AG (-2,8%).

Сократили капитализацию банки, в том числе Deutsche Bank (-0,7%), Banco Santander (-2,9%), Societe Generale (-2,3%) и UniCredit (-3,1%).

Рыночная стоимость Standard Life понизилась на 3,8% после сообщений, что инвесткомпания Aberdeen продала 52 млн акций британского страховщика с дисконтом 3,7%, сократив свою долю в нем почти вдвое.

Цена бумаг Suedzucker снизилась на 4,5%. Крупнейший в Европе производитель сахара в первой половине 2026/27 финансового года снизил выручку на 0,3%.

Котировки оператора мобильной связи Vodafone Group опустились на 2,6%. Ранее британская компания сообщила о повышении целевого показателя сокращения издержек в ее подразделении VodafoneThree до 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд) в год к 2032 году с 700 млн фунтов.

Тем временем в числе лидеров роста в сводном европейском индексе оказались бумаги Tesco, подорожавшие на 5,2%. Крупнейший британский ритейлер в первом финансовом полугодии нарастил операционную прибыль без учета разовых факторов на 6,5% и повысил нижнюю границу годового прогноза для этого показателя. Компания также объявила о расширении запущенной в апреле этого года программы обратного выкупа акций до 950 млн фунтов с 750 млн.

Imperial Brands увеличила капитализацию на 5,1%. Британский концерн, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, сообщил, что планирует до конца октября 2027 года выкупить свои акции на сумму 1,5 млрд фунтов стерлингов.