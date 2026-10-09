Dow Jones завершил торги в небольшом плюсе, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Dow Jones Industrial Average завершил торги в четверг небольшим ростом, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.

Рынок открылся в минусе на фоне подъема цен на нефть и повышения доходностей казначейских облигаций США. Однако нефтяные котировки пошли вниз и потеряли часть роста на заявлении американского президента Дональда Трампа, что Штаты не будут атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября.

Доходности долгосрочных US Treasuries опустились после успешного аукциона по размещению 30-летних бумаг, продемонстрировавшего высокий спрос со стороны инвесторов.

Статданные, опубликованные в четверг, показали незначительное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. - до 197 тыс., сообщило министерство труда США.

Трейдеры также оценивали слова члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, заявившего, что Федрезерву, вероятно, потребуется продолжить повышение базовой ставки для сдерживания инфляции. Уоллер отметил при этом, что регулятор может позволить себе некоторую гибкость при определении темпов ужесточения денежно-кредитной политики.

"Если поступающие экономические данные будут и впредь соответствовать нашим ожиданиям, то дополнительные повышения ставки могут быть необходимы, чтобы ускорить возвращение инфляции к целевому уровню 2%", - говорится в опубликованном на сайте ФРС тексте выступления Уоллера на конференции в Стамбуле.

"В отношении сроков таких повышений возможна определенная гибкость", - добавил он. Ставку не обязательно поднимать на каждом из заседаний, однако ужесточение ДКП должно быть произведено "в приемлемые сроки", отметил Уоллер.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones в четверг стали акции Home Depot Inc. (+3,4%), Chevron Corp. (+3,1%), International Business Machines Corp. (+2,8%), Travelers Cos. Inc. (+2,7%).

Лидером снижения стали бумаги Nvidia Corp. (-2,9%). Котировки акций других чип-мейкеров также упали на информации Bloomberg о том, что выручка ИИ-компании OpenAI ниже недавно публиковавшихся другими СМИ оценок. Источники агентства сообщили, что выручка OpenAI в пересчете на год исходя из текущих доходов компании составляет порядка $50 млрд, а не $70 млрд, как писал ряд СМИ.

На этом фоне бумаги Oracle Corp. подешевели на 5,5%, Advanced Micro Devices Inc. - на 3,9%, Intel Corp. - на 5,3%, Marvell Technology Inc. - на 3,5%.

Рыночная стоимость PepsiCo Inc. увеличилась на 3,7% на сильной отчетности компании. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2026 финансового года на 17,1%, выручку - на 5,6%. Скорректированная прибыль и выручка PepsiCo превзошли прогнозы рынка.

Капитализация Chipotle Mexican Grill выросла на 6,2% на сообщении газеты Financial Times, что Starbucks Corp. изучала возможность покупки оператора сети ресторанов мексиканской кухни, капитализация которого составляет почти $39 млрд.

Акции Starbucks подешевели на 0,4%.

Бумаги Levi Strauss & Co. подешевели на 2,4%. Производитель джинсовой одежды увеличил выручку в третьем финквартале на 4%, однако она оказалась слабее прогнозов рынка.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг увеличился на 0,1% - до 51231,64 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 понизилось на 0,47%, до 7765,36 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 1,25%, составив 27193,34 пункта.