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Текущий счет платежного баланса Казахстана впервые за три года вышел в профицит

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Текущий счет платежного баланса Казахстана в I полугодии 2026 года сложился с профицитом в $2,4 млрд, или 1,6% ВВП, сообщило министерство национальной экономики страны со ссылкой на данные Национального банка.

Годом ранее за аналогичный период был зафиксирован дефицит в $3,6 млрд. Таким образом, сальдо текущего счета улучшилось на $6 млрд.

Основным фактором улучшения стало опережение темпов роста экспорта над импортом. Наибольший вклад внес II квартал, когда профицит текущего счета составил $3,2 млрд.

В течение 2016-2025 годов текущий счет Казахстана был дефицитным в девяти из десяти лет. Средний дефицит составлял около 2,7% ВВП. "При этом торговля товарами ежегодно обеспечивала профицит, значительная часть которого компенсировалась выплатами доходов иностранным инвесторам", - отмечается в сообщении.

После профицита в $6,4 млрд в 2022 году текущий счет вновь стал дефицитным. На результат 2025 года повлияли снижение цен на нефть и высокий объем импорта, отмечает Миннацэкономики.

Казахстан
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